Futbol Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Futbol

Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaraylı Elabdellaoui, taburcu edildi.

19 Ocak 2021, Salı 18:47 Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.

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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri yer aldı.

AA

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