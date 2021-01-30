Futbol Onyekuru: Fatih Hoca'nın desteği fark yaratıyor

Onyekuru: Fatih Hoca'nın desteği fark yaratıyor

Futbol

Onyekuru: Fatih Hoca'nın desteği fark yaratıyor

Henry Onyekuru, uzun süre sonra Galatasaray formasına kavuştu. Sadece 45 dakika oynayan Onyekuru, bu kısa süreye 2 gol sıkıştırmayı başardı. Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray'ın 2 golünün de sahibi olan Onyekuru, maç sonu oldukça mutluydu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 golle yıldızlaşan Onyekuru açıklamalarda bulundu. Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

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