Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Onyekuru’nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Monaco, Onyekuru’nun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin 13,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine KAS Eupen’de başlayan Onyekuru, 2017 yazında Everton’a transfer oldu. Nijerya Milli Takımı formasını 11 kez giyen futbolcu, 2017-2018 sezonunda Anderlecht, geçen sezon ise Galatasaray’da kiralık oynadı.

44 MAÇTA 16 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı formayla 44 maçta 16 gol kaydeden Onyekuru, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşadı.

AA