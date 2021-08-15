Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, ÖTV indirimine gidildi, matrahlarda değişiklik yapıldı. Yayımlanan bu kararla sıfır ve ikinci el araç piyasasında büyük hareketlilik bekleniyor. İşte, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim olacak mı? ÖTV matrah değişikliği otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? Sorularının yanıtları…

ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

ÖTV indirimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre,

1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye,

Matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı.

Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARA İNDİRİM OLACAK MI?

ÖTV indirimi, sıfır araçların bazı modellerinde düşürüldü. Aynı zamanda ÖTV matrahındaki değişiklikle birlikte otomobil piyasasında en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin TL civarında düşüşe neden oldu.

Sıfır araç piyasasındaki bu gerileme ile ikinci el araçların fiyatlarında da bir düşüş bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti.

Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğine işaret eden Erkoç, yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar geri çekileceğini bunun da sıfır araç piyasasını hareketlendireceğini belirtti.

ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ OTOMOBİL FİYATLARINA NASIL YANSIDI?

VOLKSWAGEN GOLF

Çıplak fiyatı: 136 bin 158 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289 bin 200 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 999 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 TL

Yeni KDV: 36 bin 762 TL

RENAULT MEGANE JOY 1.3 TCE

Çıplak fiyatı: 109 bin 228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232 bin 000 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193 bin 333 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 TL

Yeni KDV: 29 bin TL

FİAT EGEA 1.4 FİRE

Çıplak fiyatı: 90 bin 339 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159 bin 900 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154 bin 569 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 TL

Yeni KDV: 23 bin 578 TL

TOYOTA COROLLA 1.6 DREAM MANUEL

Çıplak fiyatı: 136 bin 040 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288 bin 950 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 790 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 TL

Yeni KDV: 36 bin 730 TL

HONDA CİVİC 1.6 ELEGANCE

Çıplak fiyatı: 147 bin 175 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312 bin 600 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260 bin 499 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 TL

Yeni KDV: 39 bin 737 TL

DACİA DUSTER 1.5 DİZEL

Çıplak fiyatı: 142 bin 655 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303 bin 000 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252 bin 498 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 TL

Yeni KDV: 38 bin 516 TL

HYUNDAİ İ10

Çıplak fiyatı: 91 bin 723 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162 bin 350 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156 bin 937 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 TL

Yeni KDV: 23 bin 939 TL

HYUNDAİ ELANTRA

Çıplak fiyatı: 108 bin 947 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231 bin 404 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192 bin 835 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 TL

Yeni KDV: 29 bin 415 TL

KIA SPORTAGE

Çıplak fiyatı: 137 bin 900 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292 bin 900 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244 bin 083 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 TL

Yeni KDV: 37 bin 233 TL

NİSSAN JUKE

Çıplak fiyatı: 137 bin 382 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291 bin 800 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243 bin 166 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 TL

Yeni KDV: 37 bin 93 TL

SEAT LEON

Çıplak fiyatı: 108 bin 757 TL

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231 bin 000 TL

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192 bin 496 TL

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 TL

Yeni KDV: 29 bin 364 TL

OPEL ASTRA HB