ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim olacak mı? ÖTV matrah değişikliği otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?
ÖTV indirimi otomobil almayı planlayanlarda büyük heyecana neden oldu. Peki, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim olacak mı? ÖTV matrah değişikliği otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte ayrıntılar…
15 Ağustos 2021, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, ÖTV indirimine gidildi, matrahlarda değişiklik yapıldı. Yayımlanan bu kararla sıfır ve ikinci el araç piyasasında büyük hareketlilik bekleniyor. İşte, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim olacak mı? ÖTV matrah değişikliği otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? Sorularının yanıtları…
ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
ÖTV indirimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre,
1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye,
Matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı.
Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARA İNDİRİM OLACAK MI?
ÖTV indirimi, sıfır araçların bazı modellerinde düşürüldü. Aynı zamanda ÖTV matrahındaki değişiklikle birlikte otomobil piyasasında en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin TL civarında düşüşe neden oldu.
Sıfır araç piyasasındaki bu gerileme ile ikinci el araçların fiyatlarında da bir düşüş bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti.
Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğine işaret eden Erkoç, yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar geri çekileceğini bunun da sıfır araç piyasasını hareketlendireceğini belirtti.
ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ OTOMOBİL FİYATLARINA NASIL YANSIDI?
VOLKSWAGEN GOLF
- Çıplak fiyatı: 136 bin 158 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289 bin 200 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 999 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 79 TL
- Yeni KDV: 36 bin 762 TL
RENAULT MEGANE JOY 1.3 TCE
- Çıplak fiyatı: 109 bin 228 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 232 bin 000 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193 bin 333 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 614 TL
- Yeni KDV: 29 bin TL
FİAT EGEA 1.4 FİRE
- Çıplak fiyatı: 90 bin 339 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 159 bin 900 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154 bin 569 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
- Yeni ÖTV: 40 bin 652 TL
- Yeni KDV: 23 bin 578 TL
TOYOTA COROLLA 1.6 DREAM MANUEL
- Çıplak fiyatı: 136 bin 040 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 288 bin 950 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 790 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 20 TL
- Yeni KDV: 36 bin 730 TL
HONDA CİVİC 1.6 ELEGANCE
- Çıplak fiyatı: 147 bin 175 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 312 bin 600 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260 bin 499 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 73 bin 587 TL
- Yeni KDV: 39 bin 737 TL
DACİA DUSTER 1.5 DİZEL
- Çıplak fiyatı: 142 bin 655 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 303 bin 000 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252 bin 498 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 71 bin 327 TL
- Yeni KDV: 38 bin 516 TL
HYUNDAİ İ10
- Çıplak fiyatı: 91 bin 723 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 162 bin 350 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156 bin 937 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
- Yeni ÖTV: 41 bin 275 TL
- Yeni KDV: 23 bin 939 TL
HYUNDAİ ELANTRA
- Çıplak fiyatı: 108 bin 947 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 231 bin 404 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192 bin 835 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 473 TL
- Yeni KDV: 29 bin 415 TL
KIA SPORTAGE
- Çıplak fiyatı: 137 bin 900 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 292 bin 900 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244 bin 083 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 950 TL
- Yeni KDV: 37 bin 233 TL
NİSSAN JUKE
- Çıplak fiyatı: 137 bin 382 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 291 bin 800 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243 bin 166 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 691 TL
- Yeni KDV: 37 bin 93 TL
SEAT LEON
- Çıplak fiyatı: 108 bin 757 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 231 bin 000 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192 bin 496 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 378 TL
- Yeni KDV: 29 bin 364 TL
OPEL ASTRA HB
- Çıplak fiyatı: 136 bin 299 TL
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289 bin 500 TL
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241 bin 248 TL
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 149 TL
- Yeni KDV: 36 bin 800 TL