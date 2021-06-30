Ozan Kabak Liverpool'a böyle veda etti
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın Liverpool'la olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Ozan Kabak, kulübe, arkadaşlarına ve hocasına veda edip Almanya'nın yolunu tuttu.
30 Haziran 2021, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ozan Kabak'ın Liverpool'a veda sözleri şöyle:
Sevgili Liverpool Ailesi, Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. Ozan.
https://www.instagram.com/p/CQvuUjGLd3P/