Dünya Pakistan’da patlama: 4 ölü, 16 yaralı

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 16 yaralı

Dünya

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 16 yaralı

Pakistan’ın Ketta şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

31 Aralık 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pakistan’ın Ketta şehrinde Cinnah yolu bölgesinde bulunan bir okul önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. 

Olay yerinden gelen ilk bilgiye göre patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı. 

Polis, patlamanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin okulun kapısına el yapımı bir bomba yerleştirdiklerini ve bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı. 



Yetkililer, patlamanın hedefinin, okulda öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen “Şüheda Konferansı” na katılmak için gelen “İslami Din Adamları” liderlerinin olduğunu açıkladı.

Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve patlamanın konferans bitiminde meydana geldiğini söyledi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Omicron nedeniyle İngiltere'de yeni hastaneler kurulacak