Pandemi döneminde besin piramidi

Günden güne etkisini daha çok gösteren ve kontrol altına alınmakta zorluk çekilen corona virüs salgınından korunmanın ve corona virüs salgınına karşı güçlü durmanın en önemli kuralı güçlü bir bağışıklıktır. Bağışıklı güçlendiren besinler konusunda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Vedat Göral tavsiyede bulundu.

C vitamini hastalıklara karşı savaşıyor

Vitamin C’nin vücudumuzu bariyer gibi hastalıklardan koruyor. Elma, portakal ve tüm narenciyelerden c vitamini ihtiyacınızı doğal yolla karşılayabilirsiniz. Meyve suyu sıkıldığında en az 3-5 adet sıktığımızdan şeker miktarı fazlalaşıyor. Bu yüzden meyveleri posalı şekilde yiyerek tüketmemizi öneriyorum. Meyveleri iyi yıkanmış ve taze olarak tüketmelisiniz.

D vitamini önemli

D vitamini ve kalsiyum bakımından zengin olan süt, yumurta, yoğurt ve peyniri her gün belirli bir miktarda tüketebilirsiniz. Hijyenik şartlardaki yeşillikler de masamızdan eksik olmamalıdır. Uzun süre dayanabilen kabak, brokoli, karnabahar, biber, turp, havuç, lahana gibi sebzeleri de ihmal etmeyin. Doğal probiyotiklerden sirke, turşu ve kefiri de besin listenize ekleyebilirsiniz.

Vücut direncine su takviyesi

Faydalı, tok tutan ve vejeteryanlara da alternatif besinlerden olan yeşil, kırmızı mercimek, nohut, barbunya gibi baklagilleri her gün mutlaka tüketilmeli. Genellikle unutulan su içmeyi de günlük en az 1,5-2 lt içilmek suretiyle listeye eklemeliyiz. Sıvı kaybı vücut direncimizi düşürebilir. Bunun yanında tek ya da 2 öğünde midenize yüklenerek ağır yemek yerine porsiyonları abartmadan sık sık yemek yemelisiniz. Sağlıklı beslenmenin yanında mutlaka her gün egzersiz ve tercihe göre pilates ya da yoga yapılmasını tavsiye ediyorum.

Yedikleriniz miktarı önemli

Kan şekerinizi hızla yükselten yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Şekerli içecekler, beyaz ekmek, hamur işi ve kahvaltıda yenilen işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuz içeren gıdaları minimum seviyede tüketmeliyiz. Çikolata yerine çoğu zaman meyve tercih edilmelidir. Hazır meyve suları, paketli gıdalara market reyonlarında yönelmeyin.

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