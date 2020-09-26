Pandemi yeme-içme sektörünü de değiştirdi

Fatih Arslan yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri aktardı; “Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi herkesi oldukça etkiledi. Özellikle yeme içme sektörünü değiştirdi ve dönüştürdü. Çünkü hiç beklenmeyen ve bir durum söz konusuydu ve tabi bilmediğimiz ve halen öngörülemeyen bir dönemin içerisindeyiz. Mart Nisan ve mayıs aylarında zaten yeme içme sektörünün büyük kısmı kapalıydı. Bizim çiğköfte sektörü daha çok eve teslimat ve gel-al'a yönelik olduğu için dükkânlarımızı kapatmadık. Evet şubelerimizde çalışmalarımızı azalttık, kısa çalışma uygulamasına geçtik, fakat bu dönemde bazı yeni ürünler çıkardık. Bu ürünleri daha önce marketlerde ve yurtdışına gönderiyorduk. Mesela 1kg vakumlu ambalajlı ürünlerimizi şubelerimizde satışına başladık. El değmeden üretim ve paketleme yapılıyor; alan kişi kendisi yoğurarak servis yapabiliyor. Evde kaldığımız bu dönemler için oldukça kurtarıcı bir ürün oldu bu.

Temizlik hep hayatımızdaydı

Tabi bu yeni döneme insanların alışması genel anlamda zor oldu. Hayatımızda artık maske mesafe ve temizlik kavramları var. Temizlik hep hayatımızdaydı ama maske ve mesafe ki hala bunlara uymayan kişiler var. Bunlara çok dikkat edilmeli. Şubelerimizde bizde bunlara oldukça dikkat ediyoruz. Şubelerimiz sürekli arınık ediliyor. Zaten fabrikamızda pandemi öncesinde de bu kurallar uygulanmaktaydı. Bizim müşterilerimiz oldukça bilinçli ve farkındalığı yüksek olduğu için bu tür şeylerin hep farkında. Bizleri de her zaman bu konularda desteklemektelerdir.