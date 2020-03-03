Papa Francis'un hasta olduğu için 3 gün etkinliklere katılmaması endişe yaratmıştı. İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa'nın corona virüs testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı haberine yer verdi.

Ancak Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'nin corona virüs iddialarına hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

On yıl önce hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan 83 yaşındaki Roma Katolik lideri, geçtiğimiz hafta tüm etkinliklerini iptal etmiş, kameraların önüne çıkmaktan kaçınmıştı.





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