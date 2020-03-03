Papa'nın koronavirüs test sonucu çıktı
Vatikan'da Papa Francis'un koronaivirüs olduğuna ilişkin iddialar yayılmıştı. Papa'nın koronavirüs testi sonuçları çıktı.
03 Mart 2020, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Papa Francis'un hasta olduğu için 3 gün etkinliklere katılmaması endişe yaratmıştı. İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa'nın corona virüs testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı haberine yer verdi.
Ancak Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'nin corona virüs iddialarına hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.
On yıl önce hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan 83 yaşındaki Roma Katolik lideri, geçtiğimiz hafta tüm etkinliklerini iptal etmiş, kameraların önüne çıkmaktan kaçınmıştı.