Paulo Dybala, Merih Demiral'a asker selamı verdi, sebebini açıkladı
Dün akşam Juventus ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta Dybala ve Merih arasında ilginç bir an yaşandı. Maçın 45. dakikasında gol atan Paulo Dybala, gol sevincini Merih Demiral'la kutladı. Merih'e karşı selam duran Arjantinli, daha sonra milli oyuncuya sarıldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya gelen Juventus ile Atletico Madrid arasında çekişmeli bir maç oynandı. Maçı 1-0 kazanan Juventus'ta karşılaşmanın tek golünü Arjantinli yıldız Paulo Dybala attı.
Dybala ilk yarının son dakikasında attığı golün ardından yedek kulübesine koşarak Merih Demiral'a karşı selam durdu.
Selamın ardından sarılan ikili golün sevincini beraber yaşadı.
Milli Takım'ın oynadığı maçlarda verdiği asker selamı oldukça tartışılmış ve hatta bu sevince destek veren bazı Türk oyuncular, kendi takımlarında sıkıntı yaşamıştı. UEFA'nın soruşturma başlattığı asker selamı olayının ardından Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, "Merih'le konuştuk. Herkesin ifade özgürlüğü var. Yaptığı davranış bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" demişti.
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Dybala açıklık getirdi
Paulo Dybala da maç sonunda yaptığı iki ayrı gol sevincini şu sözlerle açıkladı: "Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk hareket kız arkadaşım içindi. Bir filmde görmüştük ve aşkı sembolize ediyordu. Merih'e gelirsek, o çok eğlenceli biri. Hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı. Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım" dedi.