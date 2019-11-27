Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya gelen Juventus ile Atletico Madrid arasında çekişmeli bir maç oynandı. Maçı 1-0 kazanan Juventus'ta karşılaşmanın tek golünü Arjantinli yıldız Paulo Dybala attı.

Dybala ilk yarının son dakikasında attığı golün ardından yedek kulübesine koşarak Merih Demiral'a karşı selam durdu.

Selamın ardından sarılan ikili golün sevincini beraber yaşadı.

Milli Takım'ın oynadığı maçlarda verdiği asker selamı oldukça tartışılmış ve hatta bu sevince destek veren bazı Türk oyuncular, kendi takımlarında sıkıntı yaşamıştı. UEFA'nın soruşturma başlattığı asker selamı olayının ardından Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, "Merih'le konuştuk. Herkesin ifade özgürlüğü var. Yaptığı davranış bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" demişti.





Dybala'nın en güzel 10 golü





Dybala açıklık getirdi

Paulo Dybala da maç sonunda yaptığı iki ayrı gol sevincini şu sözlerle açıkladı: "Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk hareket kız arkadaşım içindi. Bir filmde görmüştük ve aşkı sembolize ediyordu. Merih'e gelirsek, o çok eğlenceli biri. Hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı. Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım" dedi.



