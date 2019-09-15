Keman benzetmesi

'La Joya' yani 'Mücevher' lakaplı Dybala, Juventus'ta yedek kalmaya devam ediyor. Abisi ve menajeri Gustavo, Dybala'nın süre almadığı Fiorentina maçının ardından "Bir teli eksik olan keman güzel müzik yapamaz" tweet'ini attı.

Yaz transfer dönemi boyunca Dybala için Manchester United, Tottenham Hotspur ve PSG ile görüşen Juventus, anlaşmaya varamamıştı.

Dybala tarafı durumdan rahatsız

Dybala'nın Juventus'tan ayrılmak istediği biliniyor. Oynatılmadığı için zaman kaybettiğini düşünen La Joya, abisi Gustavo'nun da desteğini alıyor. Gustavo geçen sezon biter bitmez, "Şu anda Juventus'ta kesinlikle mutsuz. Ancak Paulo, bu konuda yalnız değil. Takımdaki pek çok oyuncu da aynı durumu yaşıyor. Dolayısıyla bu yaz takımdan ayrılan tek isim, kendisi olmayacak" diyerek Juventus'taki genel mutsuzluktan bahsetmişti.

Ronaldo transferinin Dybala'yı kötü etkilediği söyletilerine ise, "Ayrılığın Cristiano Ronaldo ile bir ilgisi yok. Ronaldo harika bir insan ve Dybala'nın onunla hiçbir problemi olmadı. Aksine ikisinin çok iyi bir ilişkisi var. Sadece benzer pozisyonlarda oynamalarından ötürü bazı anlaşmazlıklar yaşandı" yorumunu yapmıştı.

Gustavo son olarak yaz transfer döneminde, "Paulo, Juventus'tan ayrılacak. Gidebileceği birkaç seçenek var ve değişikliğe ihtiyaç duyuyor. İtalya'dan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Eskiden İtalya'da mutlu ve huzurluydu fakat şu an değil" demişti.

Dybala'nın Ocak ayında Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki Arjantinli yıldız 2015 yılında Palermo'dan 40 milyon euro'ya transfer edilmişti. Juventus'ta geçirdiği 4 sezonda 183 maça çıktı ve 78 gol 30 asistlik performans gösterdi. Dybala, 183 maçta 12 bin 661 dakika süre alarak maç başı ortalama 69 dakika oynadı.