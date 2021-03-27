Futbol Pelkas'tan Fenerbahçe'ye müjde

Pelkas'tan Fenerbahçe'ye müjde

Futbol

Pelkas'tan Fenerbahçe'ye müjde

Milli takım kampında kalçasından sakatlanan Dimitris Pelkas'tan güzel haber geldi. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, tedbir amaçlı oynatılmadığı İspanya maçının ardından bireysel antrenmanlara başladı.

27 Mart 2021, Cumartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Yunanistan Milli Takım kampında antrenman esnasında kalçasından sakatlanan ve tedbir amaçlı İspanya maçında oynatılmayan Dimitris Pelkas'tan güzel haber geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; sağ kalçasından yaşadığı sakatlık ciddi olmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarına başladı ve görev verilmesi halinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Gürcistan maçında forma giyebilecek.

Selanik'te dün yapılan tetkiklerle Dimitris Pelkas'ın son durumunu kontrol eden milli takım doktorları, yetenekli oyuncunun Gürcistan maçında oynamasına engel herhangi bir durum olmadığını teknik heyete iletti.


SporArena

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