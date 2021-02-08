Perakendede iş fırsatı

Koronavirüs nedeniyle tüketici alışkanlıkları ve alışveriş yapma biçimi önemli değişiklikler gösterdi. Pandemide evlerinden çıkamayan milyonlarca tüketici, online alışverişe yüklendi. Çok sayıda kişi e-ticaret platformları ve online marketleri kullanıyor. Ayrıca fiziki marketlerde de alışveriş trafiği yoğunluğunu sürdürüyor. Yaşanılan bu yeni süreçte taleplere yetişebilmek için 2020’de hızlı işe alımlar yapan organize (mağaza) gıda perakendecisi, bu yıl da istihdam artışını sürdürecek.

45 bin ek istihdam

Yılda yaklaşık 190 milyar liranın döndüğü gıda perakendeciliğinde 450 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 50 bin satış noktasında faaliyet gösteren şirketler, bu yıl yeni mağazalar açarak, 45 bin kişiye daha iş verecek. Bunun yaklaşık yarısını çok hızlı büyüyen 6 firma sağlayacak. En fazla ihtiyaç satış danışmanı, kurye, kasiyer, kasap, manav ve şarküteri uzmanı gibi branşlarda oluyor. Personel sirkülasyonunun çok yaşandığı perakendede, çalışmak için geç kalmayın.

BİM 5 bin kişi arıyor

Dünyadaki ilk 250 perakende şirketi arasında bulunan BİM, Türkiye genelinde 8 bin 500 mağazasıyla hizmet veriyor. 2020’de 8 bin yeni istihdam yaratarak, toplam çalışan sayısını 55 bine çıkaran şirket, 2021 yılında ise en az 5 bin kişiye daha iş verecek. Şirket, bu süreçte mağaza elemanı, reyon görevlisi, kasiyer ve forklift operatörü gibi pek çok bölüme eleman arıyor. İlgilenenler ‘bim.com.tr’ adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurabilir.

Ücretsiz adrese teslim

ŞOK, 2020 üçüncü çeyrek raporuna göre toplam 7 bin 882 mağazası ve 34 bin 634 çalışanıyla hizmet veriyor. Pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmak için ‘Cepte Şok’ uygulamasıyla ücretsiz eve teslim hizmetine başlayan ŞOK, hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açtığı yeni mağazalarla birlikte geçen yıl yaklaşık 5 bin kişiyi işe aldı. Şirketin bu yıl da 5 bin kişilik ek istihdam yaratması bekleniyor. İlgilenen, ‘kurumsal.sokmarket.com.tr/insankaynaklari/ sokta-kariyer’ adresinden ve ŞOK mağazalarından başvuru formu doldurabilir.

Yeni alımlar sürecek

Migros, sektörde ilk eve teslim uygulamasını başlatan şirket oldu. ‘Sanal Market’le başlattığı eve teslim modeline pandemi sürecinde Migros Hemen’i de dahil eden şirket, geçen yıl eve kapanmaların başladığı dönemde hızlı hareket ederek, 3 bin 500’e yakın ek istihdam yaratmıştı. 2 binin üzerinde mağazası ile hizmet veren Migros, bu yıl da yeni işe alımlarını sürdürecek. İlgilenenler, ‘basvuru.migros. com.tr’ adresinden takip edebilir.

Eve teslim öncelik

Mağaza sayısı 10 bini aşan A101, Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden biri. Instagram’da 9 milyon takipçi sayısı bulunan şirket, aynı zamanda dünyanın en çok takip edilen marketi unvanına sahip. Geçen yıl çalışan sayısını 57 bine çıkaran şirket, her yıl 6 bin kişiyi işe alıyor. 2020’de de yeni mağazalar açarak, yine aynı oranda yeni istihdam yaratması bekleniyor. Bunun en az 1.000 kişisini ise eve teslim istihdamı oluşturacak. ‘a101.com.tr’ adresinden başvurulabilir.

Yerel zincirlere 10 bin kişi daha

Türkiye geneline yayılmış büyük zincir marketlerin yanı sıra en az 5 marketi ile hizmet veren yerel zincirler de bulunuyor. Yerel marketlerin toplam sayısı ise 5 bin 500. Yerel zincir marketlerin üye olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, “2020’de yaklaşık 8 bin kişiye daha iş imkanı sağladık. İstihdamda 100 bin barajını aştık, ciromuz ise 40 milyar liraya ulaştı” dedi. Bu yıl istihdamda yüzde 10 artış olacağını belirten Düzgün, yani yerel zincir marketlerin 2021’de toplam 10 bin kişiyi daha işe alacaklarını söyledi. ‘tpf.com.tr’ adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Hizmet çeşidi arttı

Pandemiyle birlikte yeni hizmetlerini müşteriyle buluşturan CarrefourSA, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına ‘öncelikli teslimat’, marketleri arayıp sipariş verenlerin ürününlerinin eve gelmesini sağlayan ‘alo sipariş’ ve online sipariş verip istediği zamanda marketten aynı gün içerisinde ürünlerini almayı talep edenlere yönelik de ‘markette hazır’ hizmetini devreye aldı. 11 bin çalışanıyla 500 bin müşteriye ulaşan şirket, ek hizmetleri kapsamında işe alımlarını bu yıl da sürdürecek. Başvurular, ‘insankaynaklari@carrefoursa.com’ adresinden yapılabiliyor.

30 yıldır Türkiye'de

Türkiye’de 30 yıldır bulunan Metro, 21 şehirde, 37 mağaza ve 4 bin 500 çalışanıyla doğrudan 2 milyon, otel ve restoranlar aracılığı ile de dolaylı olarak 20 milyon tüketiciye hizmet veriyor. 2020 yılında artan müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılayıp, sürdürebilmek için 170 kişiyi daha istihdam eden şirket, yeni personel alımları yapacak. ‘metro-tr.com’ adresinden başvurulabilir.



