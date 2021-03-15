Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülke olan İsrail'de Sağlık Bakanlığı elde ettikleri verilere göre Pfizer/BioNTech aşısının sadece semptomatikleri değil, aynı zamanda belirti göstermeyenleri önlemede de başarılı olduğunu açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca Covid-19 vakalarının yüzde 80'den daha fazlasını ilk olarak İngiltere'de tespit edilen B.1.1.7 varyantının teşkil ettiği İsrail'de aşının eşit ölçüde etkili olduğunu belirtti.

Daha bulaşıcı ve muhtemelen daha ölümcül olduğu belirtilen bu varyantın yaygın olduğu ülkedeki bu veriler, ikinci doz aşının uygulanmasından 2 hafta sonra toplandı.

Nüfusunu en fazla aşılatan ülke olan İsrail, nüfusunun yüzde 55,4'ini aşıladı.

Ülkede toplam vaka sayısı 808 bin 262 olarak kaydedilirken, 8 milyon 916 bin 382 aşı dozu uygulandı. İsrail'de 100 kişi başına 98,51 aşı dozu düştüğü bildirildi.

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