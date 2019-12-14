Çocukların duruş, esneklik, kas ve iskelet yapısını geliştirmek için bazı spor alışkanlıklarını erken yaşta edinmeleri gerekiyor. Pilates de bunlardan biri. Çocuklar için öğrenmesi kolay egzersizlerden oluşan pilates hem çocukların konsantrasyonunu hem de dayanıklılıklarını arttırıyor. Fitness ve Pilates eğitmeni Mahir Taşatanel çocukların beden sağlığı için yapabileceği çocuk pilatesi hakkında bilgi verdi.

Pilates ömür boyu esnekliğin korunmasını sağlıyor

Pilates kaç yaşında yapılmalı? Çocuklar pilatese kaç yaşında başlatılmalı?

Çocuk yaşta yapılan bale ve egzersizlerin ileri yaşlarda önemine dikkat çeken Mahir Taşatanel, 30-40 yaşında bile olsa, uzun zaman spor yapılmasa da; çocuk yaşta yapılan bale ve egzersiz vücudun esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Çocuk yaşta kaslarımızın esnemesi, bu bütün bir hayatımız boyunca sağlığı kalıcı bir şekilde edinmemizi sağlıyor. O yüzden bu esneme ve kasları güçlendirme hareketleri büyük önem taşıyor. Bütün bir hayatımızda hem düzenli spor anlayışı sağlıyor hem de sağlıklı bir beden kazandırıyor” dedi.

Çocuklarda koordinasyon dengesini artırıyor

Kalça çıkığı olan çocuklar nasıl egzersiz yapmalı?

Kalça çıkığı olan çocuklara yapılacak olan egzersizlerden de bahseden Taşatanel “Kalça çıkığı olan çocuklarda çocuklar nasıl eğlenceli bir şekilde uygulama yapılacaksa o şekilde ilerlemek lazım. Çocuk çok küçükse reformer aletinde çalışmak çok zor oluyor. 8 yaş üzeri çocuklar için reformar kullanabiliyoruz. 8- 9 yaş altındaki çocuklarda minder egzersizi minder pilatesi yapıyoruz. Bu egzersizler, kasları hissetmesi, kasları güçlendirmesi, koordinasyon dengeyi arttırması çocukların ilerideki yapacağı diğer branşlarda da daha başarılı olmasını sağlıyor” diye konuştu.

Çocuk pilatesinin faydaları nelerdir?

Kalça çıkığında ameliyat sonrası süreci desteklemek için de pilatesin önemine dikkat çeken Taşatanel sözlerine şunları ekledi: “Hala bacaklarda çarpıklık ya da farklı durumlar olabiliyor. Kasları çalıştırıp ona göre çalışma yapıyoruz. Parantez bacak postür bozukluğu gibi durumlar iç bacakları güçlendirdiğimizde düzelmiş oluyor.”