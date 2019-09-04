Prens Harry'den jet tepkisine ilginç yanıt: 'Ailem için yaptım' İklim krizi büyürken dünyaca ünlü birçok isim çevre konusuyla ilgili duyarlı paylaşımlar yapıyor, çevre yararına etkinliklere katılıyor. İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry de bu isimlerden biri. Ancak Prens Harry birçok suçlamaya da maruz kalıyor...