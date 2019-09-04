Prens Harry'den jet tepkisine ilginç yanıt: 'Ailem için yaptım'
İklim krizi büyürken dünyaca ünlü birçok isim çevre konusuyla ilgili duyarlı paylaşımlar yapıyor, çevre yararına etkinliklere katılıyor. İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry de bu isimlerden biri. Ancak Prens Harry birçok suçlamaya da maruz kalıyor...
Yaptığı çevreciliğe yönelik paylaşımlarıyla tanınan İngiltere Prensi Harry, eşi Meghan ile birlikte tatile gitmek için 11 günde 4 kez özel jet kullanınca ‘ikiyüzlülükle’ suçlanmıştı. Konu hakkına 2 haftadır tek söz etmeyen Harry sonunda sessizliğini bozdu.
Harry, yolcu uçağıyla gittiği Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da turizm şirketlerinin uçaklarının varış noktalarındaki doğayı korumaya yönelik projesinde “Hayatımın yüzde 99’unda yolcu uçaklarını kullandım. Son seferde ailemi korumak için özel jete bindim ve binmeye devam edeceğim” dedi.