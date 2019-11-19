Protein nedir? Protein hangi besinlerde bulunur?
Proteinler enerji ihtiyacımızı karşılayan en temel besin maddeleridir. Dengeli beslenmede günlük enerji ihtiyacımızın bir miktarını proteinler karşılar. Yeterli protein tüketilmezse vücudun dengesi bozulur ve farklı problemlerle karşılaşabiliriz. Eğer " protein nedir, protein hangi besinlerle bulunur " sorularına yanıt arıyorsanız cevabı haberimizde.
Diyet listelerinin olmazsa olmazı olan protein vücudumuz için oldukça önemli bir besin maddesidir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. Protein, kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Protein hangi besinlerde bulunur merak edenler haberimize bir bakalım.
Protein nedir?
Protein insan vücudunda birçok fonksiyonda görev alır. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır.
Protein hangi besinlerde bulunur?
- Yumurta
- Yoğurt
- Süzme peynir
- Süt
- Somon
- Biftek
- Yağsız kıyma
- Derisiz tavuk göğüsü
- Hindi göğüsü
- Sarı yüzgeçli orkinos
- Sardalye
- Hamsi
- Ton balığı
- Kuru fasulye
- Mercimek
- Fıstık ezmesi
- Fındık
- Badem
- Kinoa
- Bezelye
- Ispanak
- Mısır
- Brokoli
- Brüksel lahanası
- Kuşkonmaz
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