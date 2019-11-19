Protein nedir? Protein hangi besinlerde bulunur?

Diyet listelerinin olmazsa olmazı olan protein vücudumuz için oldukça önemli bir besin maddesidir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. Protein, kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Protein hangi besinlerde bulunur merak edenler haberimize bir bakalım.

Protein insan vücudunda birçok fonksiyonda görev alır. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır.

Protein hangi besinlerde bulunur?

Yumurta

Yoğurt

Süzme peynir

Süt

Somon

Biftek

Yağsız kıyma

Derisiz tavuk göğüsü

Hindi göğüsü

Sarı yüzgeçli orkinos

Sardalye

Hamsi

Ton balığı

Kuru fasulye

Mercimek

Fıstık ezmesi

Fındık

Badem

Kinoa

Bezelye

Ispanak

Mısır

Brokoli

Brüksel lahanası

Kuşkonmaz

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