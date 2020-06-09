Yaptıkları çalışmalar ve atölyeler ile, hem eşler arasındaki ilişkilere hem de aile içindeki ilişkilere destek olan Psikolojistanbul ekibi, çarşamba akşamı 'Dramsız Disiplin" çalışması için dünyaca ünlü Dr. Tina Payne Bryson ile Türk anne ve babaları buluşturuyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde, çok satanlar listesinden yer alan Bütün Beyinli Çocuk, Dramsız Disiplin ve Yes Brain Child kitaplarının Dan Siegel ile birlikte ortak yazarı, başarılı bir psikoterapist, uluslararası alanda önemli bir uzman ve iz bırakan bir konuşmacı.

Dr. Bryson, 10 Haziran 2020 akşamı, 20:00-23:00 arasında, Dramsız Disiplin’in inceliklerini anlatacak. Ebeveynlere iki yaş çocuğundan ergenliğe kadar yaşanan öfke patlamaları ve ağlama nöbetleriyle başa çıkmak için etkili ve şefkat dolu bir yol haritası öğretecek.

Ebeveynlerin çocuğun istenmeyen davranışlarına verdikleri tepki ile çocuğun nörolojik gelişimi arasında etkileyici bir bağlantı vardır. Dramsız disiplin, gerilimler, göz yaşları ve esaret çığlıklarının eşlik ettiği, tek taraflı galibiyetle sonlanan (ebeveynin ya da çocuğun kazandığı) dramatik sahnelerin değil de olumsuz davranışların sonunda herkesin rahat, huzurlu ve gelişmiş olduğu anların yaşanmasını sağlayarak problem çözdüğü için değerli.

Atölyenin dili İngilizce olup, atölye süresince İngilizceden Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Tarih: Haziran 10

Saat: 20:00 - 23:00

https://psikolojistanbul.com/egitim/online-dramsiz-disiplin-mumkun/

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