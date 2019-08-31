Radamel Falcao, Galatasaray’da!

Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

YARIN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Falcao'nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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DHA