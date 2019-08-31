Radamel Falcao, Galatasaray’da!

Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı

31 Ağustos 2019, Cumartesi 21:12
A A
Radamel Falcao, Galatasaray’da!

Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

YARIN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Falcao'nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bu haberi de okudularFalcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la bir araya geldi

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...