Rafael Benitez Everton'ın başına geçti
Fenerbahçe ile uzun süre adı anılan Rafael Benitez, Everton'ın başına geçti. Benitez ile Fenerbahçe'nin maddi şartlarda anlaşamadığı öğrenilmişti.
30 Haziran 2021, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Rafael Benitez, Everton ile anlaştı. Bir başka aday Paulo Fonseca için de Fenerbahçe ve Everton'ın teklifi olduğu iddia ediliyordu.
Bir süre önce olumsuz sonuçlanan Benitez-Fenerbahçe flörtünün ardından Everton'ın İspanyol teknik adamı açıklaması, Fonseca iddialarını güçlendirebilir.
Benitez, Everton ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
https://twitter.com/Everton/status/1410240970264920070
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