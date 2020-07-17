Futbol Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti

Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti

Futbol

Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti

Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

17 Temmuz 2020, Cuma 00:02 Son Güncelleme:
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Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid 34. şampiyonluğunu ilan etti. Madrid ekibi, 2 yıl aranın ardından yine Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile şampiyon oldu.

Real'in gollerini 28. dakikada Benzama, 75. dakikada penaltıdan Ramos kaydetti. Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente Iborra attı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 86 yaptı ve 34. şampiyonluğunu elde etti. Villarreal 57 puanla 5. sırada kaldı.

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