Diğer Sporlar Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti

Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti

Diğer Sporlar

Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez'i yenildi. Kayaalp bronz madalya için bir kez daha mindere çıkacak.

01 Ağustos 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finalde Tokyo'ya veda etti. Erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde ter döken Rıza, Kübalı rakibine 2-0 kaybetti ve final şansını kaybetti.

Rıza bronz madalya için pazartesi günü tekrar mindere çıkacak.

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