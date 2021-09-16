Rutinlerin gücü adına!

ÇOCUKLAR RUTİNİ SEVERLER

Çocuklar rutinler sayesinde kendilerini güvende hissederler. Günlük yaşamlarında bir sonraki adımın ne olacağını bilmek çocuklara emniyet duygusu kazandırır. Ailece birlikte vakit geçirmek üzerine oluşturulan rutinler çocukların kendilerini ailenin bir üyesi olarak düşünmelerine katkı sağlar ve aile ilişkilerini de güçlendirir.

SORUMLULUK ALMA BECERİSİNİ GÜÇLENDİRİR

Rutinler aracılığıyla çocuklar zaman yönetimini öğrenebilirler. Yaşlarına uygun, rutinin bir parçası olarak verilen sorumlulukları takip etmeyi ve düzenli bir şekilde uygulamayı öğrenirler. Rutinleri uygulamada bağımsızlaştıkça kendilerine dair duydukları güven artar ve bu şekilde daha fazla sorumluluk almaya cesaret edebilirler

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARIN KAZANILMASINDA ROL OYNAR

Yemek ve uyku saatlerinin belirli olması, diş fırçalanması, düzenli egzersiz yapılması gibi rutinler çocukların sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Planlı bir hayat yaşayabilecekleri stresi yönetmelerine destek sağlar. Uyku saatleri ve yemek saatleri gibi düzenlemeler çocukların bedenlerine dair farkındalık kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. EBEVEYNLER IÇIN DE GEREKLIDIR Aile hayatını planlamak ve sorumluluk paylaşımı yapmak ebeveynlerin yükünü azaltabilir. Bu sayede herkes üzerine düşen sorumluluğu kendisi takip edebilir. Böylece kendinize ayırabileceğiniz vakit çoğalmış olur.

Çocuklar için rutin belirlerken dikkat edilecek noktalar

Okul, yemek, uyku saatleri gibi önemli zamanları belirleyin. Bu alanları düzenlemek işin büyük bölümünü tamamladığınız anlamına gelir. Çocukların rutinlere alışması zaman alabilir ve ilk anda hepsine birden uyum gösterme konusunda güçlük yaşayabilir. Bu nedenle pes etmek yerine, rutinlerin uygulanması konusunda sabırlı, esnek ve tutarlı olun. Çocuğunuzun bu süreçte istekli olması çok önemli bu yüzden kendi planlarını da yapabileceği özel zamanlar oluşturmasına fırsat verin. Duruma göre düzenlemeler yapmaktan çekinmeyin. Oluşturulan rutinlerin çocuğunuzun gelişim dönemi özellikleri ve yaşına uygun olmasına özen gösterin.



