Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Günde ortalama 100 civarı saç dökülmesinin normal olduğunu söyleyen Medikal estetik hekimi Dr. Sami Tan Sarıgül saç dökülmesi ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Sarıgül, öncelikle bir doktora gidilip altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini aktardı.

Saç bakımı nasıl olmalı?

Dr. Sami Tan Sarıgül’ün tavsiyelerine göre, bazı yöntemler saç dökülmelerini engelleyebilir.

Bunlardan bazıları; her gün saçınızı şampuan veya sabunla yıkamaktan kaçının. Tararken sıkı tarak yerine geniş dişli taraklar kullanın. Sık sık saçınızı boyamayın, örgü, topuz veya atkuyruğu gibi sıkı saç şekillerinden kaçının. Saçınızı zorla bükmeyin, ovalamayın, çekiştirmeyin. Saçınıza her zaman nazik davranın.

Saç çıkardığını iddia eden ürünler kansere yol açabilir

Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa vb. şeyler yapmamaya çalışın. Özellikle internette karşınıza her çıkan saç çıkardığını iddia eden, içerisinde hormon bulunduran, kalp ritim bozukluğuna, enfarktüse ve kansere yol açabilecek ürünlere kanmayın. İyi araştırın doğru karar verin ki sonunda üzülüp hayal kırıklığına uğramayın.



