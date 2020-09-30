Saç sağlığını korumak için beslenme önerileri

Covid-19 virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken, virüs çevresel ve psikolojik etkileriyle de insanlığı olumsuz etkiliyor. Bunların en başında da saç sağlığı geliyor. Pandemi döneminde yaşanan aşırı stresin saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, “Salgın döneminde saç dökülmesi, saçlarda güçsüzlük şikayetiyle çok sayıda kişi saç sağlığı merkezlerine başvuruyor” açıklamasında bulundu.

İnsanlara saç sağlığını korumak için önerilerde bulunan Gülgör, şu önerilerde bulundu, “Yeşil yapraklı sebzeler Ispanak, brokoli,sebzeler A ve C vitamini zenginidir. Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler vücuda kalsiyum ve demir sağlar. Sebum salgılanmasına yardımcı olur.

Havuç: A vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Evinizde salatalarınıza bol bol ilave ederek zengin salatalar yaparak saçlarınızın bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Tam tahıllı ekmekler: Çinko ve demir açısından oldukça zenginlerdir. İçeriğindeki B vitamini sayesinde saçların gereksinim duyduğu vitaminleri vermiş olursunuz.

Yumurta: Yumurtayı ister kırın ister haşlayın nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz yeter ki tüketin neden mi? Saçlarınız açısından oldukça zengin bir protein kaynağıdır. Ve inanılmaz bir protein kaynağıdır. Ceviz

Fındık vb..: O mega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir. Lütfen ara öğünlerde ceviz ve fındık badem tüketmeniz gerekmektedir.

Tavuk vb.: İçeriğindeki protein sayesinde saçlarınız sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur.

Süt Ürünleri: Düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir. Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketmelisiniz.

Balık Ürünleri: B6 açısından zengindir.

Patates: B4 vitamini saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir.

Baklagiller: Çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Saçlarınızı her gün yıkamak yerine lütfen 3 günde bir yıkamakta önemlidir.



