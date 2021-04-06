Sağlıklı besinlerin neden gaz yaptığı ortaya çıktı

Başta baklagiller olmak üzere birçok sağlıklı gıda vücudumuzda gaz yapabiliyor. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden sindirim sağlığı uzmanı Prof. Dr. Robert Lustig, halk arasında sıklıkla dile getirilen bu durumun nedeninin, bağırsakları dolduran mikroplardan kaynaklandığını söylüyor. Bu mikroplar, sindirimde önemli bir rol üstleniyor. Bağırsaklar, baklagillerde ve birçok meyveyle sebzede bulunan lifleri emip parçalayamıyor. Bu nedenle lifler, bakterilerin yoğunlaştığı kolona kadar fazla bozulmadan ulaşıyor. Lustig, bu bakterilerin bir kısmının işte bu liflerle beslendiğini ve sürecin yan ürünlerinden birinin de gaz olduğunu aktarıyor.

LİFİ PARÇALAYAN BAKTERİLER ÖNEMLİ

Lifi parçalayan bakteriler, bağırsak iltihabını azaltan, sağlığa yararlı, kısa zincirli yağ asitlerini ürettiği için çok önemli.

Lustig, bu yağ asitlerinden biri olan bütiratın, bağırsağın koruyucu örtüsü epitel hücreleri sağlıklı tuttuğunu ifade ediyor. Gıdalardaki lif aynı zamanda bir prebiyotik olarak kabul ediliyor çünkü bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.

Öte yandan uzmanlar, fasulye ve diğer lifli gıdaların sindirim sistemiyle ilgili problemleri olan kişilerde bazı semptomları şiddetlendirebileceğini vurguluyor.

Californiya Üniversitesi'nden gastroenterolog Emeran Mayer, "Karmaşık karbonhidratlardan yoksun bir beslenme alışkanlığıyla büyüdüğümüz için vücudumuzdaki belirli mikropların sayısı artıyor. Bu nedenle söz konusu yiyeceklere daha fazla gazla tepki vermemiz olası" diyor.

"VÜCUT GIDAYA ALIŞTIKÇA GAZ PROBLEMİ AZALIR"

Ancak Mayer, bitkisel besinlere dönüşün, bağırsaklardaki mikrop popülasyonunu gaz üretimini giderek azaltacak şekilde değiştireceğini söyleyerek "Örneğin birdenbire vegan olursanız başlangıçta çok fazla gaz ve şişkinlikle karşılaşmanız muhtemel. Ancak genellikle vücut bu gıdalara alıştıkça gaz problemi azalır" diyor.







