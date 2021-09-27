Sağlıklı beslenme evde özenle hazırlanmış yemek demektir

BESLENME TARZI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLER?

Anne karnından itibaren tüm yapımızı yüzde 70 genetik faktörler yani anne ve babamızdan miras aldığımız genler, yüzde 30 ise içinde bulunduğumuz ve geliştiğimiz çevresel etkenler belirler. Bu çevresel etkenlerin içinde önemli bir kısım, anne karnında başlayan ve sonradan devam eden beslenmemizdir. Beslenmemiz bizim hem fiziksel özelliklerimizi (boy, kilo, diş ve kemik yapısı) hem de vücut kimyamızı etkiler. Bağışıklık sistemimiz için de beslenme çok önemli. Çocuğun anne karnından itibaren aldığı protein miktarı, kalitesi ve yeterli miktarda Cve D vitamini bağışıklık sisteminin gelişiminde önemli rol oynar.

İDEAL BESLENME NASIL OLMALI?

Sağlıklı beslenme evde özenle hazırlanan dengeli beslenme ve tencere yemekleri ile beslenme demektir.Yani marketten alınmış poşetli ve kızartılmış gıdalar değil de annemizin tencerede hazırladığı et, sebze yemekleri, kemik suyuyla hazırlanmış sebze ve mercimek çorbasıdır. Fırında veya buğulama pişirilmiş balık yemeğidir. Bu şekilde hazırlanmış gıdalar vitamin değerlerini korur ve sağlıklıdır. Obeziteye neden olmazlar.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDILMELI?

Çocuklar büyüme hızlarını korumak ve bağışıklık sistemlerini korumak için protein karbonhidrat ve yağ oranları ayarlanmış gıdalarla beslenmeli.Sadece yüksek protein (sürekli et ve ürünleri)veya yüksek karbonhidrat(pilav,makarna,ekmek ve şekerli ürünler)veya sıksık yağda kızartma ürünler yiyen çocuklar hem obeziteye meyilli olurlar hem de bağışıklık sistemleri iyi gelişmez. Okula giden çocuklar kahvaltı öğününü atlamamalı. Kahvaltıda mutlaka 1yumurta, yanında peynir ekmek, tereyağı ve 1 bardak süt tüketmeli.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜREN BESİNLER NELERDİR?

Poşetli gıdaları çocuklarımıza hiç almamalıyız. İçinde katkı maddesi olan yağda kızartılmış ürünler,içinde glikoz şurubu olan tatlı gıdalar ve içinde trans yağ oranı yüksek olan ürünleri çocuğumuzdan uzak tutmalıyız. Örneğin dondurma çocukların çok sevdiği ve besleyici bir gıdadır ancak içinde glikoz şurubu olan dondurmaları çocuğumuza vermemeliyiz. Bu nedenle gıda etiketlerini okumayı öğrenmeliyiz. Etiketi olmayan gıdaları almamalıyız. Çocuklarımıza tatlı istekleri olduğunda çikolatalı-meyveli kek ve turta gibi tatlıları evde hazırlamalıyız.