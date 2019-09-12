Sakatata talep arttı

Türkiye’de en çok sakatatın çıktığı illerin başında Balıkesir geliyor.

Balıkesir’den gelen sakatatlarda fiyat artışı olunca, İstanbul’daki lokantalar da fiyatlara zam yaptı.

Kış aylarında sık sık sakatat yemek isteyen tüketici ise bu durumdan şikayetçi.

Balıkesir'de 3 nesildir kasaplık yapan Volkan Kasabalı, "İşe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu.

Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı" dedi.

SAKATAT TÜKETMENİN FAYDALARI

Sakatatın bazı faydaları şöyle:

Kırmızı etlere göre daha az yağ içeriyor. Bu sayede daha az kaloriye sahip.

Karbonhidrat yönünden zengin olan sakatat mineral yönünden de ete göre daha zengin bir besin.

B1,B2 ve B6 ve B12 vitaminleri açısından zengin

Yüksek miktarda C vitaminine sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunuyor

Sakatat tüketimini arttırmak vücudu kansere karşı daha koruyucu bir hale getirebiliyor.

Selenyum yönünden zengin olan sakatatı sıklıkla tüketerek vücudunuzu zararlı etkenlere karşı koruyabilirsiniz.











