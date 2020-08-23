Salih Dursun 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği'nin yeni transfer Salih Dursun yeni takımındaki kariyerine şanssız başladı. 17 Ağustos'ta başkent ekibine imza attıktan sonra yeni sezon antrenmanında sakatlanan Salih'in sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi. Ortalama iyileşme süresi 6-7 ay olarak açıklanan Salih için Gençlerbirliği şu açıklamayı yaptı:

“Salih Dursun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”



