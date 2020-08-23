Salih Dursun 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
5 gün önce Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayan Salih Dursun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sol diz bağları koptuğu anlaşılan oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak.
23 Ağustos 2020, Pazar 10:46 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nin yeni transfer Salih Dursun yeni takımındaki kariyerine şanssız başladı. 17 Ağustos'ta başkent ekibine imza attıktan sonra yeni sezon antrenmanında sakatlanan Salih'in sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi. Ortalama iyileşme süresi 6-7 ay olarak açıklanan Salih için Gençlerbirliği şu açıklamayı yaptı:
“Salih Dursun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”
https://twitter.com/kirmizikara/status/1297209070248656906
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