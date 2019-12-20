Hatay’ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehmet Mete Yıldız kimdir?

2014 yılında vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu olan Mehmet Mete Yıldız, Hatay'da veteriner hekimlik yapıyordu.

Milli bir sporcu olan Mehmet Mete Yıldız, Zonguldak'ta 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında '40-49 yaş açık sıklet masterler grubu'nda birinci olmuş ve Milli Takım'a girme hakkı kazanmıştı. Yıldız, şu açıklamayı yapmıştı:

"Yaklaşık 8 yıl önce tesadüfen Vücut Geliştirme Sporu ile tanıştım ve araç gereç yokluğunda dahi tüm zorluklara rağmen başladığım günden itibaren bırakmadım kendi branşımda şampiyonluğu yakaladım. Hedefim Avrupa ve yurt dışında yapılacak olan şampiyonalara Milli Takımla katılarak Milli sporcu orak dereceler yapmak"