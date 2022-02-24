Futbol Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Futbol

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine UEFA, flaş toplantı kararı almıştı. Yarın resmen toplanacak olan UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan alındığını açıklayacak.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:57 Son Güncelleme:
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Associated Press'in haberine göre, 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı. Yarın resmen ilan edilecek karar sonrası finalin yeni yeri belirlenecek.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Zenit Arena'da oynanması planlanan final maçı, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından başka bir ülkeye alındı.

Avrupa'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların habercisi olan bu gelişme, UEFA'nın yarınki toplantısıyla resmiyet kazanacak.

Finalin İngiltere'ye alınacağı tahmin ediliyor.


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