İlk eşleşmelerde çıkan Manchester United-PSG eşleşmesi, Cristiano Ronaldo ile Messi'yi karşı karşıya getireceği için heyecan yaratmıştı. Ancak bu rüya şimdilik sonraki turlara kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde tekrarlanan kura çekimi sonrasında yeni eşleşmeler şöyle:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille (Önceki turun aynısı)

Manchester United - Atletico Madrid

Inter-Liverpool

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Villarreal - Juventus

İlk eşleşmeler ise şöyle oluşmuştu:

Salzburg-Liverpool

Inter-Ajax

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid Bayern Münih

Sporting Lizbon-Juventus

Chelsea-Lille

Paris Saint-Germain-Manchester United

Neden iptal edildi?

Grup aşamalarında aynı grupta yer alan Villarreal ile Manchester United, son 16 turunda eşleşti. Kurallara göre aynı gruptan çıkan iki takım sonraki turda eşleşemeiyor. Bu eşleşme sonrası itiraz gelince Manchester United'ın kura topu kapatılarak ku9tuya geri atıldı. United, bir sonraki çekimde PSG ile eşleşti. Ancak yapılan itirazlar sonucu bu yanlışlık diğer kuraları da etkilediği için bütün kura işlemi geçersiz sayıldı.