Şampiyonlar Ligi'nde hata sonrası son 16 kuraları tekrar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde teknik bir hata sebebiyle ilk çekilen kuralar geçersiz sayıldı. Kura tekrarlandı ve yeni eşleşmeler şöyle oldu.
13 Aralık 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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İlk eşleşmelerde çıkan Manchester United-PSG eşleşmesi, Cristiano Ronaldo ile Messi'yi karşı karşıya getireceği için heyecan yaratmıştı. Ancak bu rüya şimdilik sonraki turlara kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde tekrarlanan kura çekimi sonrasında yeni eşleşmeler şöyle:
- Salzburg - Bayern Münih
- Sporting - Manchester City
- Benfica - Ajax
- Chelsea - Lille (Önceki turun aynısı)
- Manchester United - Atletico Madrid
- Inter-Liverpool
- Paris Saint-Germain-Real Madrid
- Villarreal - Juventus
İlk eşleşmeler ise şöyle oluşmuştu:
- Salzburg-Liverpool
- Inter-Ajax
- Benfica-Real Madrid
- Villarreal-Manchester City
- Atletico Madrid Bayern Münih
- Sporting Lizbon-Juventus
- Chelsea-Lille
- Paris Saint-Germain-Manchester United
Neden iptal edildi?
Grup aşamalarında aynı grupta yer alan Villarreal ile Manchester United, son 16 turunda eşleşti. Kurallara göre aynı gruptan çıkan iki takım sonraki turda eşleşemeiyor. Bu eşleşme sonrası itiraz gelince Manchester United'ın kura topu kapatılarak ku9tuya geri atıldı. United, bir sonraki çekimde PSG ile eşleşti. Ancak yapılan itirazlar sonucu bu yanlışlık diğer kuraları da etkilediği için bütün kura işlemi geçersiz sayıldı.
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