Futbol Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı

Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı

Futbol

Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı

Milli futbolcu Kaan Ayhan, takımı Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından ayrılacağını açıklamıştı. Birçok Türk takımıyla adı geçmesine rağmen Kaan Ayhan Avrupa'da kalmayı tercih etti ve Sassoulo'ya transfer oldu.

16 Ağustos 2020, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni takımı Serie A ekiplerinden Sassoulo oldu. Merih Demiral da Juventus'tan önce Sassoulo'da forma giymiş ve İtalyan devine transfer olmuştu.

Sassuolo'dan yapılan açıklamada bonservis, sözleşme süresi ve maaş bilgilerine yer verilmedi.

Kaan Ayhan geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 31 maça çıkmış 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İspanya basını Falcao'nun ocak ayında ABD'ye gideceğini iddia etti