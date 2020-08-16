Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni takımı Serie A ekiplerinden Sassoulo oldu. Merih Demiral da Juventus'tan önce Sassoulo'da forma giymiş ve İtalyan devine transfer olmuştu.

Sassuolo'dan yapılan açıklamada bonservis, sözleşme süresi ve maaş bilgilerine yer verilmedi.

Kaan Ayhan geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 31 maça çıkmış 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.