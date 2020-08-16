Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı
Milli futbolcu Kaan Ayhan, takımı Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından ayrılacağını açıklamıştı. Birçok Türk takımıyla adı geçmesine rağmen Kaan Ayhan Avrupa'da kalmayı tercih etti ve Sassoulo'ya transfer oldu.
16 Ağustos 2020, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni takımı Serie A ekiplerinden Sassoulo oldu. Merih Demiral da Juventus'tan önce Sassoulo'da forma giymiş ve İtalyan devine transfer olmuştu.
Sassuolo'dan yapılan açıklamada bonservis, sözleşme süresi ve maaş bilgilerine yer verilmedi.
Kaan Ayhan geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 31 maça çıkmış 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN