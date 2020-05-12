Satın alınan konutların yarısı evden çıkılmadan alındı

Corona virüs sürecinde ev gezmek de dijitale taşındı. Artık evler kameralar ve drone ile gezdiriliyor, pazarlıklar yan yana gelmeden yapılıyor. Tapu işlemleri dahi evden çıkmadan çözülüyor. Yalnızca imza için tapu müdürlüğüne gidiliyor. Son iki ayda konut satışlarının yüzde 52’si online yapıldı.

Vatandaşların eve kapanmasıyla birçok sektörde online alışverişi hızlandıran corona virüs, konut alım-satım süreçlerini de dijital ortama taşıdı. Evden çıkamayan yerli ve ülke değiştiremeyen yabancı müşterilerine dijital satış ofisleriyle ulaşan şirketler, satış ekipleriyle görüntülü görüşme, sanal proje-daire turu ve güvenli ödeme imkanları sunuyor. Tapu işlemleri de online olarak yapılıyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), başvuruları 18 Mart itibarıyla ‘Web Tapu’ sistemi üzerinden almaya başlamıştı.

Bugüne kadar e-randevu ve Web Tapu üzerinden 701 bin 288 gayrimenkul işlemi yapıldı. Bunların 117 bin 698’i konut satışıydı. Web Tapu üzerinden satılan konut adedi ise 61 bin 742 oldu. Yani satışların yüzde 52’sinde sadece imza için evden çıkıldı. Tapu işlemleri gibi konut gezme ve bilgi alma süreçleri de dijitale taşındı. Markalı konut firmalarından Nef, Özyurtlar, GAP İnşaat (Taksim 360), AND Gayrimenkul, Erkanlı, Ege Yapı ve BOSS4Gayrimenkul, dijital satış ofislerini açtığını duyurdu. Ayrıca yatırım danışmanlık platformu Mars Investment ve yabancılara satış platformu Nevita da online ortamda yurtdışına satış gerçekleştirdi.

Web tapu nasıl çalışıyor?

Kadastro Genel Müdürlüğü’nden e-randevu ya da Alo 181 hattı üzerinden randevu alınabiliyor. Web Tapu’da ise başvurular anında işleme konuluyor.

Web Tapu sistemine https:// webtapu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılıyor.

Girişte T.C. kimlik numarası ve şifre isteyen bir ekran açılıyor. e-Devlet üzerinden de sisteme girmek mümkün.

Başvuru yapılacak tapu müdürlüğü ve işlem türü seçiliyor.

Sistem tarafından işlem yapılacak taşınmazlar listeleniyor ve bunlardan seçim yapılması isteniyor.

İşlem tipine göre istenecek bir belge varsa, bir sonraki adımda başvuran kişiden belgeler talep ediliyor.

Bir sonraki adımda, başvuruya ait sözleşme metni yer alıyor. Sözleşme onaylanmazsa başvuru kabul edilmiyor.

Sözleşme okunup onaylandıktan sonra başvuru işlemi TKGM tarafına iletiliyor ve başvuru oluşuyor.

Ardından tapu müdürlüğü tarafından tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderiliyor.

Adım adım internet satışı

Online satış kapsamında video konferans ile toplantı düzenleniyor.

Talep edilen projeye ilişkin sanal tur yapılıyor.

Maketler üzerinden kat planları inceleniyor ve 3 boyutlu proje gezisi düzenleniyor.

Daireler ve şantiyeler kameralar üzerinden geziliyor.

Drone çekimiyle proje lokasyonu gösteriliyor.

Satın alma kararını takiben ödeme takvimi oluşturuluyor.

Ödemeler havale ile alınıyor.

Tapuya online başvuru işlemleri yapılıyor.

Körfezden de talep geldi

Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt,“Yatırımcılarımızı online satış kanalımız üzerinden proje turuna çıkardık. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen talepler yabancı yatırımcılar arasında ağırlık kazandı. Nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2 aylık dönemde satışlarımızın yüzde 80’i online kanaldan geldi” dedi. Yatırım danışmanlık platformu Mars Investment’ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, online ortamda 2 ayda toplam 17.5 milyon lira satış yaptıklarını söyledi. Talebin sadece yerli yatırımcılardan değil başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan da geldiğini anlatan Bucak, “Bağlantıların yatırıma dönüşmesinde, Türkiye’ye duyulan güven etkili” dedi.

Öğrenci evi de var

Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa da tüm süreçlerini dijitale taşıdı. Proje incelemelerinden imza aşamasına kadar olan tüm süreci dijital olarak yürüttüklerini anlatan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, bu süreçte yatırımcılarla buluşturdukları öğrenci evi sayısının 10 olduğunu söyledi.

10 dilde hizmet

Yabancıya konut satış platformu Nevita, salgın dolayısıyla Türkiye’ye seyahat edemeyen yabancılara internet üzerinden 25 milyon liralık satış ve rezervasyon yaptı. 20 konutun satışını online görüntülü konuşmalar sayesinde gerçekleştirdiklerini açıklayan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, 10 dilde hizmet verdiklerini belirtti.

Posta - Meltem Kara Söyleyenoğlu





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