Selçuk Bayraktar: Uçan arabada liderler arasına gireriz

Programda Türkiye’nin ilk milli uçan araba projesi Cezeri, insansız silahlı hava aracı Akıncı, İHA ve SİHA gibi milli teknoloji adımları hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Cezeri de bunlardan biri” diye konuştu.

Bugün 15 yıl sonrasının oyunlarının kurulduğunu anlatan Bayraktar, “Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacak. İnşallah biz de bu oyunun içinde liderler arasında olacağız. Bu teknoloji kullanılmaya başlanınca üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olacaklar. Milli Teknoloji Hamlesi’nde de biz bunu vurguluyoruz” dedi.

Markamız olsun

“Bunun için ‘ne yaparsanız milli ve özgün’ olsun diyoruz” diyen Bayraktar, şunları söyledi:

“Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. 50’ye yakın prototip var. Bir kısmı uçmayı başardı, tabii hemen yollara inmeyecekler. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek. Biz istiyoruz ki ülkemiz bu alanda ciddi oyunculardan bir tanesi olsun. Kendi markası olsun.”

Akıncı TİHA'ya kardeş geldi

Selçuk Bayraktar, İkinci AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA’nın) görselini de Twitter hesabından paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi... Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” dedi. Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.







