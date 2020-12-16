Selin isminin anlamı nedir? Selin isminin kökeni nedir?
Selin ismi genellikle kız çocuklarına verilen, telaffuzu güzel isimlerdendir. Anne ve babalar tarafından merak edilen Selin ismi, telaffuzu güzel olduğu kadar iyi bir anlam taşımaktadır. Selin ismini çocuklarına vermek isteyen anne ve babalar, Selin isminin kökenini de merak ediyorlar. Selin isminin anlamı nedir? Selin isminin kökeni nedir, sorularının cevapları aşağıda vermiş olduğumuz isim analizinde…
16 Aralık 2020, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Selin ismini doğacak çocukları için düşünen anne ve babalar, Selin isminin anlamı nedir? Selin isminin kökeni nedir, sorularının cevaplarını merak ediyorlar. Selin ismi telaffuzu güzel olmasının yanında iyi de bir anlam taşımaktadır. "Selin isminin anlamı nedir?" "Selin isminin kökeni nedir?" Tüm bu soruların cevaplarına aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimizden ulaşabilirsiniz.
Selin isminin anlamı nedir?
1. Sevdaya tutulmuş olan can.
2. Nitelik bakımından en üstün gül, iyi nitelikli gül, güzel gül
3. Bol bereketli akan su.
4. TDK gür akan su.
5. TDK övün.
6.TDK Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.
Selin isminin cinsiyeti: Kız
Selin isminin kökeni:
Türkçe
Selin isminin özellikleri nelerdir?
Yaratıcı, arkadaş canlısı, tarafsız, yumuşak, estetik kaygıları yüksek, sosyal, hoşgörülü, huzuru seven, duyarlı, sevecen, sanatsal, tatlı dilli, dengeli, nezaketli, eğlenmeyi seven, adil, zevk sahibi, uyumlu, iyimser, uzlaşmacı, ılımlı, zarif