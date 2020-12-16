Selin ismini doğacak çocukları için düşünen anne ve babalar, Selin isminin anlamı nedir? Selin isminin kökeni nedir, sorularının cevaplarını merak ediyorlar. Selin ismi telaffuzu güzel olmasının yanında iyi de bir anlam taşımaktadır. "Selin isminin anlamı nedir?" "Selin isminin kökeni nedir?" Tüm bu soruların cevaplarına aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimizden ulaşabilirsiniz.

Selin isminin anlamı nedir?

1. Sevdaya tutulmuş olan can.

2. Nitelik bakımından en üstün gül, iyi nitelikli gül, güzel gül

3. Bol bereketli akan su.

4. TDK gür akan su.

5. TDK övün.

6.TDK Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.

Selin isminin cinsiyeti: Kız

Selin isminin kökeni:

Türkçe

Yaratıcı, arkadaş canlısı, tarafsız, yumuşak, estetik kaygıları yüksek, sosyal, hoşgörülü, huzuru seven, duyarlı, sevecen, sanatsal, tatlı dilli, dengeli, nezaketli, eğlenmeyi seven, adil, zevk sahibi, uyumlu, iyimser, uzlaşmacı, ılımlı, zarif







