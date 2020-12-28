Türkiye Şemdinli'de, çığ altında kalan ikinci askerin de naaşına ulaşıldı

Şemdinli'de, çığ altında kalan ikinci askerin de naaşına ulaşıldı

Türkiye

Şemdinli'de, çığ altında kalan ikinci askerin de naaşına ulaşıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan ikinci askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi. 

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İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı. 

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı. 

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