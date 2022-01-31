Öznür Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Semih Kaya'nın yeni takımı merak ediliyor. İddialar Galatasaray veya Rizespor ile anlaşacağı yönünde.

Luyindama'yı gönderen Galatasaray'da yerli bir stoper arayışı var ve eski oyuncusu Semih'i gündemine alabilir.

Ayrıca Semih'in eski hocası Hamza Hamzaoğlu da tecrübeli oyuncuyu Rizespor'a getirmek istiyor.