Semih Kaya Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı
Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Tecrübeli stoper Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı. Semih'in Galatasaray'a döneceği iddiaları var.
31 Ocak 2022, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
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Öznür Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Semih Kaya'nın yeni takımı merak ediliyor. İddialar Galatasaray veya Rizespor ile anlaşacağı yönünde.
Luyindama'yı gönderen Galatasaray'da yerli bir stoper arayışı var ve eski oyuncusu Semih'i gündemine alabilir.
Ayrıca Semih'in eski hocası Hamza Hamzaoğlu da tecrübeli oyuncuyu Rizespor'a getirmek istiyor.
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