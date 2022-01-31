Futbol Semih Kaya Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

Semih Kaya Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

Futbol

Semih Kaya Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Tecrübeli stoper Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı. Semih'in Galatasaray'a döneceği iddiaları var.

31 Ocak 2022, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Öznür Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Semih Kaya'nın yeni takımı merak ediliyor. İddialar Galatasaray veya Rizespor ile anlaşacağı yönünde.

Luyindama'yı gönderen Galatasaray'da yerli bir stoper arayışı var ve eski oyuncusu Semih'i gündemine alabilir.

Ayrıca Semih'in eski hocası Hamza Hamzaoğlu da tecrübeli oyuncuyu Rizespor'a getirmek istiyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Akın ateş püskürdü: Kovulduğumu telefonda hoparlörle bildirdiler