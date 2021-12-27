Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntü verdi
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adeta sırra kadem basan Sergen Yalçın'ın yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yalçın'ın en yakın arkadaşının çocuğuyla oynadığı görüntü dikkat çekti.
27 Aralık 2021, Pazartesi 09:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir veda açıklaması yapmayan Sergen Yalçın, hiçbir yerde de görüntü vermemişti. Yalçın'ın en yakın arkadaşı Serhat Mert, hocanın bir fotoğrafını paylaştı.
Yalçın, fotoğrafta Mert'in çocuğuyla oynuyor.
Fotoğrafın altına gelen bir soruya cevap veren Serhat Mert, "Sergen hoca doğup büyüdüğü ve efsane olduğu camiasına neden veda etsin? Önceliğimiz kulübümüzün biran önce hak ettiği yere gelmesidir. Hoca, sosyal medya vs. çok fazla sevmez, takip etmez. En doğru zamanda çıkıp desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarına teşekkür edecektir" dedi.