Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir veda açıklaması yapmayan Sergen Yalçın, hiçbir yerde de görüntü vermemişti. Yalçın'ın en yakın arkadaşı Serhat Mert, hocanın bir fotoğrafını paylaştı.

Yalçın, fotoğrafta Mert'in çocuğuyla oynuyor.

Fotoğrafın altına gelen bir soruya cevap veren Serhat Mert, "Sergen hoca doğup büyüdüğü ve efsane olduğu camiasına neden veda etsin? Önceliğimiz kulübümüzün biran önce hak ettiği yere gelmesidir. Hoca, sosyal medya vs. çok fazla sevmez, takip etmez. En doğru zamanda çıkıp desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarına teşekkür edecektir" dedi.