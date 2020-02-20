2 binden fazla kişinin ölümüne neden koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. İspanya'nın Sevilla takımında oynayan Daniel Carrico, virüse aldırış etmeden Wuhan şehrinin takımlarından Wuhan Zall'a transfer oldu.

31 yaşındaki Portekizli oyuncu, salgın geçene kadar Çin'e gitmeyecek fakat yine de bu transfer tartışma konusu oldu. Çünkü Çin'deki bütün futbol ligleri, virüs ortadan kalkana kadar süresiz olarak ertelenmişti. Kulübün Instagram hesabından transfer, bu videoyla duyuruldu.

Özellikle sosyal medyada bazı futbolseverlerin eleştirileri şu şekildeydi: