Sevilla'da oynayan Daniel Carrico, Wuhan Zall takımına transfer oldu
İspanya takımlarından Sevilla'da forma giyen Daniel Carrico, Çin'in Wuhan kenti takımlarından Wuhan Zall'a transfer oldu. Koronavirüsünün ortaya çıktığı yer olan Wuhan kentine transfer olan Carrico'nun bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.
20 Şubat 2020, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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2 binden fazla kişinin ölümüne neden koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. İspanya'nın Sevilla takımında oynayan Daniel Carrico, virüse aldırış etmeden Wuhan şehrinin takımlarından Wuhan Zall'a transfer oldu.
31 yaşındaki Portekizli oyuncu, salgın geçene kadar Çin'e gitmeyecek fakat yine de bu transfer tartışma konusu oldu. Çünkü Çin'deki bütün futbol ligleri, virüs ortadan kalkana kadar süresiz olarak ertelenmişti. Kulübün Instagram hesabından transfer, bu videoyla duyuruldu.
https://www.instagram.com/p/B8yKg8WpdhX/
Özellikle sosyal medyada bazı futbolseverlerin eleştirileri şu şekildeydi:
- Koronadan korkmuyor mu?
- Para, bazı insanları öldürecek.
- Böyle bir zamanda Wuhan'a taşınmak çok mantıksız
https://www.instagram.com/dani6sfc/?hl=tr