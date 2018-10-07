Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sevilla, Celta Vigo'yu 2-1 yenerek İspanya ligindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

07 Ekim 2018, Pazar 22:39 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 22:39
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Sevilla, La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı. Celta Vigo kadrosundaki milli futbolculardan Okay Yokuşlu forma şansı bulamadı, Emre Mor ise maç kadrosuna alınmadı.

Endülüs ekibi, Araujo'nun gördüğü kırmızı kart yüzünden son 32 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

PUANINI 16'YA ÇIKARDI

Sevilla'nın gollerini, 39. dakikada Sarabia ve 61. dakikada Ben Yedder kaydetti. Celta Vigo'nun golü ise 85. dakikada Boufal'dan geldi.

Peş peşe 4. galibiyetini alan Sevilla, puanını 16'ya çıkarken, Celta Vigo 10 puanda kaldı.

Akhisarspor, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. 

AA

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