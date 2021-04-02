SGK’ya ödenen primler geri alınabilir mi? Ekrem Sarısu cevapladı…

SGK’ya ödenen prim tutarının geri iadesinin mümkün olup olmadığı en merak edilen konular arasında… Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu şu şekilde yanıtladı:

Soru: 27 Mart 1970 doğumluyum. 25 Haziran 1988’de sigortalı çalışmaya başladım. 1992’de ayrıldım. Toplam 1170 gün primim var. İşitme kaybımdan dolayı 1992’den sonra çalışmadım. 2003’ten beri sakat aylığı alıyorum. Sanırım emeklilik yaşımı doldurdum. Ama prim açığı çok olduğundan emekli olma imkanım yok. Ödenen 1170 primimi geri alabilir miyim? Ne kadar alabilirim ve ne zaman alabilirim? l Ünal DUVAN

Cevap: Emekli olmak için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi olmayanlara, talep etmeleri halinde ödemiş oldukları SSK priminin işçi hissesi ‘yaşlılık toptan ödemesi’ adı altında kendisine iade edilmekte. Prim iadesi alabilmeniz için 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Ancak prim iadesi olarak alacağınız para SGK’ya gidip gelecek taksi dolmuş paranızı karşılamaz.

Bunun, prim ödediğiniz tarihte, ödenen primlerin bugünkü paraya göre kuruşlarla ifade edilecek kadar düşük olması, adınıza ödenen primin sadece işçi hissesinin iade edilmesi (işveren hissesi iade edilmiyor) ve ödenen primlere 1 Ekim 2008 tarihine kadar, güncelleme, faiz vb. herhangi bir fark hesaplanmaması gibi birçok nedeni var.

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