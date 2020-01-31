Amerikan Futbol Ligi'nin Şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'a sayılı günler kala organizasyonun devre arasında boy gösterecek olan iki Latin şarkıcı Shakira ve Jennifer Lopez, bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shakira, "Sahnede yer alan iki Latin şarkıcı olarak ülkedeki çeşitliliği kutlayacağız" açıklamasında bulunurken, Porto Riko asıllı Jennifer Lopez ise "Shakira ile birlikte unutulmaz anlar yaşatacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Ancak ikilinin en heyecanla karşılanan açıklaması, Kobe Bryant ile ilgili sözleri oldu. Düzenleyecek dev gösteride Kobe Bryant'ı unutmayacaklarını söyleyen ünlü şarkıcı, "O, bizi sonsuza kadar etkileyecek" diyerek izleyicilere 'kalbe dokunan' anlar yaşatacaklarının sözünü verdi.

Nişanlısı haber vermiş

Jennifer Lopez, Byant'ın ölüm haberini eski beyzbol oyuncusu nişanlısı Alex Rodriguez'in 'gözleri dolu dolu' verdiğini belirtti. Lopez, "Yıkılmıştı. Kobe'nin gayet iyi olduğunu biliyordu. Vanessa ile birlikte Vegas'taki son şovuma gelmişti." dedi. Ünlü şarkıcı, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa için de dua ettiğini söyledi. Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, pazar günü Los Angeles'taki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

30 saniye için 5.6 milyon dolar

ABD'de sabırsızlıkla beklenen Futbol Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, 2 Şubat gecesi saat 02.30'da oynanacak. Geçtiğimiz yıl ülke ekonomisine 15 milyar dolarlık katkı yapan organizasyonun yaklaşık 200 milyon kişi tarafından takip edilmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü markaların sadece organizasyona özel olarak reklam ürettiği organizasyonda bu sene fiyatlar da artmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda markalar her 30 saniye için 5 milyon dolar ödeme yaparken, bu kez 5.6 milyon doları gözden çıkarmak zorunda.