Haberler Futbol Haberleri Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti Futbol Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-0 yendi. 05 Kasım 2020, Perşembe 23:16 Son Güncelleme: 05.11.2020 23:16 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Sivasspor Karabağ UEFA Avrupa Ligi ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Rıza Bey Apartmanı önünde yürek yakan görüntüler 2 Trump: Bu seçimi bizden çalabilirler 3 Karantina uygulaması başladı, sokaklar boş kaldı 4 Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor 5 Bakan Kurum: Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir