Futbol Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti

Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti

Futbol

Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-0 yendi.

05 Kasım 2020, Perşembe 23:16 Son Güncelleme:
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