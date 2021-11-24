Skandal fotoğrafın ardından moda devi özür diledi!

Çinli fotoğrafçı, Çinlileri 'küçük gözlü' gösterdi diye topa tutuldu. Man Chen'in Dior için çektiği fotoğraflar sosyal medyada asyalı kadınları tek tipleştirmekle eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından 41 yaşındaki moda fotoğrafçısı özür diledi.

"CAHİLLİĞİM İÇİN KENDİMİ SUÇLUYORUM"

Man Chen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toyluğum ve cahilliğim için kendimi suçluyorum" dedi ve kendisini geliştireceğini söyledi.

Ünlü moda fotoğrafçısı ayrıca "Ben Çin'de doğdum ve büyüdüm. Ülkemi derinden seviyorum. Bir sanatçı olarak çalışmalarımda Çin kültürünü ve güzelliğini göstermekteki sorumluluğumun farkındayım" ifadelerini kullandı.

Sergide gösterilen ve tepki çeken fotoğraf.

DIOR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Dior ise fotoğrafın reklam amaçlı olmadığını sadece Şanghay'daki sergisinde kullanıldığını ancak fotoğrafı da hemen kaldırdığını açıkladı.

Dior, sosyal medyada paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Dior her zaman olduğu gibi Çin halkının duygularına saygı duyuyor. Eğer bir hata yapıldıysa, Dior geri bildirimlere açık olmalı ve onları zamanında düzeltmeli."