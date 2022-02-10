SMA hastalığının tedavisinde yeni düzenleme

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle; SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler, rapor süreleri, tedavi masraflarının geri ödenmesi gibi konularda önemli kolaylıklar sağlandı.

SGK KARŞILAYACAK

Buna göre; SMA Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar; çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli SGK tarafından belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden, ‘ilaç kullanım onayı’ ile her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. İlaç kullanım onayının ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak. SGK şu anda Spinraza isimli ilacın bedelini karşılıyor. Etkinliği kanıtlanmadığı için Zolgensma şimdilik ödeme listesinde değil.

KRİTERİ SAĞLAMA KOŞULU

Ayrıca ‘nusinersen sodium’ etkin maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ‘multidisipliner’ bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.

‘TEST SONUÇ UYGUNLUĞU’ ŞARTI KALKTI

SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde yapılan çeşitli testlerin uygulanması aşamasında, hasta ve yakınlarının yaşadıkları mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilaca devam etmek için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı. Böylece SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ‘nusinersen’ etkin maddeli ilaca erişimin kolaylaştırılarak, daha fazla hastanın tedaviden faydalanması sağlanacak.