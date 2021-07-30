Smoothie zayıflatır mı? En iyi smoothie meyveleri

Smoothie'ler son yılların en popüler içeceklerinden. Hemen hemen her meyve ve sebzeyle hazırlanabilen smoothie, günlük diyetinizde daha fazla besin almanızı sağlayabilir ve kilo verdirebilir. Kilo verebilmeniz için kalori alımınızı azaltmanız gerekiyor. Yani tükettiğinizden daha fazla kalori yakmalısınız. Smoothie gibi içecekler, vitamin ve besinle dolu olduklarından uzun süre tok tutar ve kilo vermeye çalışanlara yardımcı olur. Protein oranı yüksek olan içecekler, metabolizmamızı hızlandırabilir, bu sayede kilo verebiliriz. Çünkü metabolizmamız ne kadar hızlıysa, o kadar çok kalori yakarız. Düşük kalorili çaylar ve besleyici smoothie'ler sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Her zaman hareket halinde olan insanlar için smoothie mükemmel bir besindir. Çilek ve yaban mersini, yağ yakan genleri harekete geçirdikleri ve iyi bir yağ yakıcı oldukları için smoothie'lere eklenebilecek en iyi meyvelerdir.

PEKİ SMOOTHIE NASIL KİLO VERDİRİR?

Uzmanlara göre smoothie'lerin kilo verdirme özelliği, içeriğindeki meyvelere bağlı. İçindeki meyvelerdeki enzimler yağ yakmaya ve dolaşım sistemimizi temizlemeye yardımcı olur. Bir diğer faydası ise uzun süre tok kalmamıza yardımcı olmasıdır. Böylece gün boyu atıştırmaya gerek duymayız ve zayıflamamız desteklenmiş olur.

Sabahları smoothie içmek, uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir. Smoothie'ye ekleyeceğiniz orman meyveleri, açlık krizlerini kontrol eder.

Bazı smoothie'ler tatlı yeme isteğinizi azaltır ve sizi abur cuburdan uzak tutacak yüksek protein içerir. Smoothie'ler genellikle doğal olarak tatlı olduğundan, tatlı krizlerini önler.







