Yemek Soğuk çorba tarifi

Soğuk çorba tarifi

Yemek

Soğuk çorba tarifi

Sıcakların yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı şu dönemlerde soğuk ve besleyici bir çorbaya kim hayır diyebilir ki! Diyetisyen Sanem Apa Soğuk çorba tarifi verdi.

14 Mayıs 2021, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER


 ● 3 çorba kaşığı yoğurt ● 2 çorba kaşığı yulaf (1,5 çay bardağı kadar suda pişirerek yumuşatınız) ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 1 domates (küp küp doğranacak) ● Taze veya kuru nane ● 1 çay kaşığı zerdeçal ● 1 çay kaşığı çörekotu ● Karabiber ● Tuz


NASIL YAPILIR?

 Tüm malzemeleri karıştırın. Kıvamını dilediğiniz şekilde suyla ayarlayabilirsiniz.


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Listemdeki 'En lezzetli' şehirlerden: Şanlıurfa
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
En mükemmel yemek anne yemeğidir
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün bayram menüsü (13 Mayıs 2021)