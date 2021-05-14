Soğuk çorba tarifi
Sıcakların yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı şu dönemlerde soğuk ve besleyici bir çorbaya kim hayır diyebilir ki! Diyetisyen Sanem Apa Soğuk çorba tarifi verdi.
14 Mayıs 2021, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
● 3 çorba kaşığı yoğurt ● 2 çorba kaşığı yulaf (1,5 çay bardağı kadar suda pişirerek yumuşatınız) ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 1 domates (küp küp doğranacak) ● Taze veya kuru nane ● 1 çay kaşığı zerdeçal ● 1 çay kaşığı çörekotu ● Karabiber ● Tuz
NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri karıştırın. Kıvamını dilediğiniz şekilde suyla ayarlayabilirsiniz.