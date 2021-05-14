Soğuk çorba tarifi

MALZEMELER





● 3 çorba kaşığı yoğurt ● 2 çorba kaşığı yulaf (1,5 çay bardağı kadar suda pişirerek yumuşatınız) ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 1 domates (küp küp doğranacak) ● Taze veya kuru nane ● 1 çay kaşığı zerdeçal ● 1 çay kaşığı çörekotu ● Karabiber ● Tuz





NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri karıştırın. Kıvamını dilediğiniz şekilde suyla ayarlayabilirsiniz.



