Ekonomi Sömestir tatili ile Uludağ'da hareketlilik başladı

Sömestir tatili ile Uludağ'da hareketlilik başladı

Ekonomi

Sömestir tatili ile Uludağ'da hareketlilik başladı

Sömestir tatili ile birlikte Uludağ'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

23 Ocak 2021, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan inşa edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler; yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor araçlarını barındırıyor.

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Otellerdeki gibi ortak kullanım alanlarının olmaması nedeniyle pandemi sürecinde tatilciler tarafından tercih edilen orman köşkleri, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tatilin bitiş gününe kadar boş ev olmadığını belirten işletme sorumlusu Harbi Türk, “Genelde çocuklu aileler evlerimizi tercih ediyor. Bu nedenle tüm evlerimiz doldu” dedi.

Ailelerin tercihi

Orman köşklerini, özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiğini belirten Harbi Türk, "Bu evlerimiz, uzun zamandır işletmesini yaptığımız evler. Özellikle pandemi döneminde ziyaretçilerimiz bizleri daha fazla tercih etti. Misafirler evini kiralayıp, 3, 4, 5 gün kalıp dönüyor. Otelde ne hizmet veriliyorsa, biz de aynı hizmeti veriyoruz. Pandemi kurallarına da uyuyoruz. Kar, kuş sesleri, kafa dinlemek isteyen misafirlerin tercih sebebi. Çocukların karla meşgul olması bizleri de mutlu ediyor. Ayın 15'ine kadar yoğun bir talep var. Daha çok çocuklu aileler tercih ediyor. Doğayla iç içe olması en büyük sebeplerinden biri" ifadelerini kullandı.

DHA


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