Son dakika: Beşiktaş duyurdu! Quaresma bu sezon...
Beşiktaş, takımda istenmediğini açıklayan Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya kendisine takım bulması için transfer döneminin sonuna kadar izin verildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.
Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."